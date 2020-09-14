Клуб АПЛ решил судиться с лигой 

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«Ньюкасл» решил подать в суд на Английскую премьер-лигу (АПЛ) из-за срыва продажи клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, нынешний владелец команды Майк Эшли нанял двух лондонских адвокатов для судебного процесса. Руководитель «Ньюкасла» имеет претензии к исполнительному директору лиги Ричарду Мастерсу. По мнению Эшли, действия функционера во время переговоров привели к срыву сделки. Сама АПЛ отказывается признавать свою вину в том, что покупка не состоялась.

Инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла» в начале августа, сумма сделки оценивалась в 300 миллионов фунтов стерлингов. Эшли владеет клубом в течении 13 лет.

В прошлом сезоне «сороки» заняли 13-е место в АПЛ. Нынешний чемпионат «Ньюкасл» начал с выездной победы над «Вест Хэмом» (2:0).