В «Динамо» признались, что вели переговоры с Кокориным 

«У «Динамо» был разговор с Кокориным. Но Александра сейчас больше интересуют, по-моему, финансы. Ему надо в «Спартаке» себя показать, а какие ещё перспективы? Откуда заграница нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Нужно играть, стараться, биться. Есть же пример Эдуарда Стрельцова. Тот, извините меня, не один год кантовался. Он отсидел пять лет и три раза подряд становился лучшим футболистом Советского Союза, и выступал за сборную блестяще, кстати. Вот вам пример», — цитирует Степашина «Чемпионат».