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СМИ: Неймар может получить от 4 до 7 матчей дисквалификации 

Спорт РИА Новости 3 часа назад
Неймару грозит жестокое наказание
Фото: Reuters
Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар может получить от 4 до 7 матчей дисквалификации за свое поведение в матче чемпионата Франции против "Марселя", сообщает RMC Sport.
В конце встречи, прошедшей в воскресенье в Париже и завершившейся победой гостей со счетом 1:0, на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой судья встречи показал красные карточки Неймару, Левану Кюрзава и Леандро Паредесу из "ПСЖ" и Жордану Амави с Дарио Бенедетто из "Марселя". По информации СМИ, Неймар по ходу матча несколько раз обратился к рефери со словами "нет расизму", указывая при этом на Альваро Гонсалеса. В добавленное ко второму тайму время игроки устроили перепалку, после чего Неймар ударил испанца по затылку, за что позже получил красную карточку.
По информации RMC Sport, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции при рассмотрении данного дела будет опираться на регламент Федерации футбола Франции (FFF), который предусматривает дисквалификацию до 7 матчей за подобное поведение. Рассмотрение дела состоится в среду.
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Футбол , Леандро Паредес
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