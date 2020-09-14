ЦСКА готов расстаться с некоторыми игроками 

"Футболисты хотят больше играть, и это абсолютно нормальное желание. Это эффективное решение, которое позволит нам понять, насколько они в будущем смогут претендовать на месте в составе. К тому же игроки будут на виду и у других потенциальных клубов, которых могут заинтересовать их услуги. Таким образом, не падает их уровень, а у нашего тренерского штаба появляется возможность следить за игрой ребят и их потенциалом", — цитирует Бабаева Sport24.