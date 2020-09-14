ЦСКА готов расстаться с некоторыми игроками 

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб готов расстаться с некоторыми футболистами. В частности, речь идет о полузащитниках Яке Бийоле и Кристияне Бистровиче. По словам гендиректора красно-синих, руководство армейцев ведет переговоры с игроками и их агентами на предмет возможной продажи или аренды.
"Футболисты хотят больше играть, и это абсолютно нормальное желание. Это эффективное решение, которое позволит нам понять, насколько они в будущем смогут претендовать на месте в составе. К тому же игроки будут на виду и у других потенциальных клубов, которых могут заинтересовать их услуги. Таким образом, не падает их уровень, а у нашего тренерского штаба появляется возможность следить за игрой ребят и их потенциалом", — цитирует Бабаева Sport24.
Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе красно-синих 21-летний словенец провел 66 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Бистрович стал игроком армейского клуба в январе 2018 года. В активе 22-летнего хорвата 72 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча и отдал шесть передач.
Ранее руководство красно-синих оценило вероятность ухода Николы Влашича в "Зенит".