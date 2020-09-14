В Английской премьер-лиге зафиксирована вспышка COVID

Все новости на карте

Английская премьер-лига (АПЛ) отчиталась о последних результатах тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что тестирование проходило в период с 7 по 13 сентября. Среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов АПЛ был проведен 2131 тест. Коронавирус был обнаружен у четырех человек. Их имена не афишируются.

Как утверждает пресс-служба АПЛ, заразившиеся COVID-19 изолированы на десять дней.

Новый сезон Английской премьер-лиги 12 сентября. За два дня в рамках 1-го тура было проведено семь матчей: "Фулхэм" — "Арсенал" (0:3), "Кристал Пэлас" — "Саутгемптон" (1:0), "Ливерпуль" — "Лидс Юнайтед" (4:3), "Вест Хэм Юнайтед" — "Ньюкасл Юнайтед" (0:2), "Вест Бромвич Альбион" — "Лестер Сити" (0:3), "Тоттенхэм Хотспур" — "Эвертон" (0:1) и "Шеффилд Юнайтед" — "Вулверхэмптон" (0:2).