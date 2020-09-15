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На Широкова заведено уголовное дело за избиение арбитра 

Sport24 и ещё 42 3 часа назад
Широкову грозит тюремный срок
Фото: ТАСС
На бывшего капитана сборной России Романа Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Поводом для этого стал инцидент, случившийся во время матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Тогда Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и избил его.
Сначала экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» ударил арбитра кулаком в лицо. Увидев, что судья упал после удара, Широков начал добивать рефери ногой.
Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ. Широкову грозит тюремный срок или исправительные работы.
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Футбол , Прочее , Роман Широков , Никита Данченков , Спартак , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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