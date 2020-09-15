На бывшего капитана сборной России Романа Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Поводом для этого стал инцидент, случившийся во время матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Тогда Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и избил его.
Сначала экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» ударил арбитра кулаком в лицо. Увидев, что судья упал после удара, Широков начал добивать рефери ногой.
Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ. Широкову грозит тюремный срок или исправительные работы.