Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с габонским форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.
«Наконец-то всё решено. Хочу поделиться об этом с вами. Я очень счастлив остаться в «Арсенале». Это мой дом. Хочу стать легендой клуба», — сказал Обамеянг во время прямой трансляции в клубном Twitter.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии» за €63,75 млн В прошлом сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, в которых он стал автором 22 забитых мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в стартовом туре АПЛ.