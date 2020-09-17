Бейл перешел на правах аренды в «Тоттенхэм»

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон. Сообщается, что часть зарплаты 31-летнего валлийского футболиста в "Тоттенхэме", которая составляет 13 миллионов фунтов, будет выплачиваться мадридским клубом.

По информации источника, ключевую роль в заключении сделки сыграл главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Официальное объявление о переходе игрока в лондонский клуб ожидается в ближайшее время.

Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году, сумма трансфера оценивалась в 101 миллион евро. Соглашение игрока с мадридским клубом истекает в 2022 году.