«Ювентус» начал революцию и застрял. Что случилось?

Уже и Пирло нервничает.

Вам не кажется, что в «Ювентусе» как-то подозрительно тихо? На всякий случай уточню: я не к тому, что хочется скандалов и слухов — конечно, нет. Просто боссы «Ювентуса» уже больше месяца сделали первый шаг к новой команде — а потом остановились. Логично ждать продолжения.

Смена главного тренера не может и не должна восприниматься как единственное необходимое действие. Сарри и «Ювентус» действительно не подходили друг другу. Но это не значит, что Сарри был первопричиной всех проблем. Точно нет: скорее, он был неподходящим человеком, чтобы распутать настолько сложный клубок противоречий. Но разве Пирло выглядит гарантом? Человек, который неделю проработал в молодёжке, может обладать любыми качествами, он может быть хоть гением — но в момент назначения это в любом случае лотерея.

Смена тренера — только первый шаг. Нужно усиление

Какого тренера вы считаете сильнейшим в мире прямо сейчас? Клопп? Гвардиола? Зидан? Представьте любого из них в этом «Ювентусе» с сохранением текущих задач: победы в Серии А мало, нужна Лига чемпионов, о которой президент говорит каждый год, называя то мечтой, то целью. Ну и с текущим составом, конечно. Нынешний состав — это Куадрадо как основной правый латераль, а основная тройка полузащитников — Пьянич, Матюиди, Бентанкур. Я называю их основными при Сарри, исходя из количества сыгранных минут, то есть это не мнение, а статистика. Это не то что плохие игроки (хорошие), но если сравнить с победителем Лиги чемпионов, которая была целью, то всё-таки видна определённая разница. Даже пропасть.

Разбалансированный состав из качественных, но не сочетающихся по стилю игроков не позволяет сделать команду цельной системой. Полузащите не хватало техники, чтобы контролировать матчи через позиционные атаки, но было слишком много лет, чтобы прессинговать всю игру, одновременно компенсируя недоработки Дибалы и Роналду. Ладно, Сарри с этим не справился. Но разве смена тренера сама по себе убирает противоречие? Поменяв тренера, «Ювентус» продолжил перестройку и сделал второй важный шаг: устроил чистку. Ушёл Матюиди, по-прежнему работящий, но уже совсем медленный и стабильно деревянный. Окончательно ушёл в «Боруссию» Джан (да, он всё ещё принадлежал «Ювентусу). Ушёл Пьянич — исполнять мечту детства. Уходят Хедира и Игуаин — тоже никаких вопросов. Хотя нет, есть один: когда наконец объявят официально? Всё это правильные и назревшие расставания. Теперь остался последний и самый важный шаг: нужно усиление.

Кто нужен „Ювентусу“

Для начала не помешало бы понять, какой футбол собирается ставить Пирло. С Сарри вопросов не было, поэтому трансфер того же Артура выглядел логично. Отсутствие опыта у Пирло усложняет задачу. Можно только предположить, исходя из слов самого Пирло и логики состава. Работая экспертом на телевидении, он восхищался Гвардиолой, а из итальянских тренеров выделял Сарри, естественно, из-за стиля. Он также отмечал и Конте — но не тактику Конте, а его менталитет. В общем, со стилистическими предпочтениями Пирло более-менее ясно. Покупка Артура тоже предполагает развитие позиционного футбола, который ставил Сарри. Это слишком дорогой актив, чтобы брать его просто так, а его качества (прессингоустойчивость, неплохой дриблинг, отличный пас) наиболее востребованы в команде, которая всё время владеет мячом. Похоже, что новый проект „Ювентуса“ планируется как вариация прошлогоднего: тот же доминирующий стиль игры, только под руководством другого босса. Что нужно команде в таком случае? В первую очередь, „Ювентусу“ нужна по-настоящему выдающаяся полузащита. Ну просто потому, что это необходимое условие любой доминирующей команды. Если тебе нужен мяч и контроль над центром поля с продвижением атак — значит, нужны топовые полузащитники. Такой была пиковая „Барселона“. Такая „Бавария“ только что выиграла Лигу чемпионов. Такой „Сити“ два года доминировал в АПЛ. И даже „ПСЖ“ уничтожает Лигу 1 не только с Неймаром и Мбаппе: под ними играют Верратти и Маркиньос, которые дают команде качество без мяча и с мячом.

Для „Ювентуса“ это правило ещё более актуально из-за особенностей группы атаки. Наличие в составе одновременно Роналду и Дибалы автоматически ставит перед тренером творческую задачу: как защищаться ввосьмером? Как команда должна реагировать на потери? Играя в контроль мяча, логичнее вступать в контрпрессинг, чем бегом возвращаться на свою половину поля. Значит, полузащита должна быть не только техничной, но и атлетичной. Нужны выносливые игроки с хорошим рывком и способностью закрывать большие зоны — и при этом обязательно с выдающейся культурой паса. А это уже редкое сочетание. Алькантара в „Баварии“ хорош и с мячом, и без мяча, но на более ограниченном пространстве. Верратти даёт необходимый объём работы. Гюндогана Гвардиола использует то в опорной зоне, то в роли восьмёрки, в зависимости от плана на игру, но он в любом случае актёр второго плана. Де Брёйне — лучший игрок Англии, и он не только гениален с мячом, но и не халтурит в прессинге. Эриксен тоже качественно отрабатывает, хотя, кажется, у Конте на этот счёт другое мнение. Все перечисленные игроки выполняют разные роли в своих командах и играют на разных позициях. Это не футболисты-синонимы. Я привёл в пример именно их, чтобы показать уровень индивидуального мастерства, который необходим для доминирования в полузащите. У некоторых тренеров таких полузащитников даже несколько: например, у Зидана на поле одновременно выходят великие созидатели (Кроос и Модрич) и великий разрушитель Каземиро. Флик в „Баварии“ создал контролирующего монстра, когда выпустил Алькантару и Киммиха вместе в опорную зону.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно быть конкурентоспособным на настолько высоком уровне. А теперь сравните с „Ювентусом“. „Ювентус“ выменял Артура и взял в аренду Маккенни. Абсолютно разные игроки, но у них есть кое-что общее: оба не главные герои полузащиты. Артур, возможно, ещё станет главным героем, если продолжит прогрессировать (для сравнений с Иньестой ему пока не хватает ни дриблинга, ни гениальных длинных пасов). Маккенни — выносливая машина прессинга, но с всегда опущенной головой и без креатива. Они безусловно сделают полузащиту более сбалансированной, но это не то же самое, что Погба и Видаль в лучшие годы, которые были в команде, когда „Ювентус“ проигрывал в финале Лиги чемпионов „Барселоне“.

Уделив столько времени полузащите, будет глупо ничего не сказать об атаке. Тем более что о ней заговорил и сам Пирло. „Нам очень нужен нападающий, и как можно скорее“, — сказал он после разгромы „Новары“ в товарищеском матче. Обычно, такие вещи произносят вслух только с одной целью: поторопить руководство. И Пирло можно понять. У „Ювентуса“ многочисленная, но крайне несбалансированная группа атаки. Правый фланг атаки могут закрыть Коста, Кулусевски, Куадрадо и Бернардески. И даже Дибала. Огромная вариативность ролей и интерпретаций позиции. Левый вингер — только Роналду, но понятно, что это условное обозначение для свободной роли. Единственная альтернатива — вечно травмированный Пьяца, которому ищут новый клуб. Ну и центральных нападающих после ухода Игуаина просто нет. Абсурдная ситуация.

С учётом свободной роли Роналду, который в завершающей фазе атаки становится форвардом штрафной, но по ходу игры смещается и в глубину, и на фланг, выбор девятки — сложная задача. Интерес к Суаресу и Джеко выглядит странно, но на самом деле, довольно логичен. У Суареса уникальный опыт. До „Барселоны“ он сам играл в свободной роли и двигался по всему полю, но потом научился блестяще подстраиваться под Месси. Забивной форвард, который играет в атаке „вторую скрипку“ — редкая роль, Суарес с ней справлялся. Но он всё ещё в „Барселоне“ и не факт, что перейдёт. У Джеко подобного опыта нет, но это в принципе очень командный игрок.

Почему всё подвисло

Кажется, из-за пандемии. У „Ювентуса“ нет денег: ещё весной генеральный директор Паратичи, комментируя предстоящее трансферное окно, призвал „готовиться к обменам“. Размен Пьянича на Артуро — отличная сделка с точки зрения бухгалтерии (ниже текст, в котором подробно объясняется, как такие обмены влияют на бюджет). Но дальше дело не идёт.

Клубу не удаётся получить деньги при уходе возрастных игроков. Матюиди расторг контракт, с Игуаином и Хедирой пытаются сделать то же самое. Отсюда интерес к форвардам за 30: они стоят дешевле. В перспективе не одного, а хотя бы двух-трёх сезонов, например, Ляказетт несколько перспективнее. Интерес к Джеко обусловлен низкой стоимостью, а к Суаресу — потенциальным статусом свободного агента уругвайца, если он всё-таки расторгнет контракт с „Барселоной“. Но и эти сделки застыли, потому что сразу „Ювентусу“ нужно хотя бы разгрузить зарплатную ведомость, чтобы выровнять бюджет. И вот уже Пирло в прессе торопит боссов.

Трансферное окно в Италии открыто ещё три недели. Время есть: теоретически ещё можно успеть и избавиться от ненужных игроков, и найти замену. Правда, задача становится всё более сложной: тренер без опыта должен будет собрать команду, которую собрали даже не в начале сезона, а уже по ходу сезона. По-прежнему кажется, что увольнение Сарри, пусть он действительно не подходил команде, было эмоциональным срывом, к последствиям которого не было готово даже руководство. Возможно, серьёзную перестройку стоило отложить. Сейчас клуб пытается успеть всё в сжатые сроки и с ограниченными средствами. Итог: за пять дней до старта сезона в команде нет центрального нападающего. Мелочь, конечно: в чемпионате Италии „Ювентус“ может играть хоть вообще без нападающих и всё равно останется фаворитом. Но всё равно показательный момент.