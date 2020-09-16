РПЛ и коронавирус: первый «технарь» сезона 2020/21

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Краснодаром». Это первое такое решение КДК в нынешнем сезоне.

Из-за чего был отменен матч?

12 сентября, накануне матча в «Роторе» выявили семь случаем заражения коронавирусом. По итогам повторного тестирования на следующий день количество положительных результатов увеличилось. При этом «Ротор», имея в заявке 16 человек, до последнего надеялся на проведение матча.

— Футболисты, которые два дня назад сдали тесты, были изолированы. Сегодня утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов? — сказал главный тренер Александр Хацкевич в эфире «Матч ТВ» перед игрой.

Тем не менее встреча была отменена почти за час до стартового свистка. Даже несмотря на то, что на арене начали собираться болельщики.

По информации Sport24, РФС также выступил за проведение матча, но на отмене матча настояла РПЛ.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится, — было сказано в сообщении Лиги.

Как было раньше?

Напомним, что в конце прошлого сезона существовали разные сценарии в подобных случаях.

Например, на резервную дату из-за коронавируса был перенесен матч «Краснодар» — «Динамо» . «Уфа» до последнего не комментировала случаи заражения в клубе и вышла против «Локомотива» основным составом. А в матче «Сочи» — «Ростов» гости были вынуждены играть молодежной командой, так как по решению Роспотребнадзора весь основной состав и тренерский штаб были отправлены на карантин.

— Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли, — заявил тогда главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ».

Почему «Ротору» присудили техническое поражение?

При обсуждении регламента на сезоне 2020/21 клубы одобрили запрет переноса матчей из-за коронавируса, чтобы хоть как-то добиться единообразия принятия решений. Согласно пункту 6.3 регламента Тинькофф-РПЛ сезона 2020/21 перенос матчей по причине временной нетрудоспособности футболистов в связи с СОVID-19, не допускается. Клуб, не вышедший на игру, получает техническое поражение. Поэтому сегодня КДК присудил «Ротору» поражение в матче с «Краснодаром» со счетом 0:3.

Лишнее подтвеждение — слова директора по проведению соревнований РПЛ Евгения Савина , сказанные перед началом сезона:

«Мы хотели войти в сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон закончился, но коронавирус — нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть. После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех.

Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятие с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет. Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях».

Как в целом дела у «Ротора»?

По итогам семи туров «Ротор», набравший лишь два очка, занимает последнее место в турнирной таблице. Впереди у волгоградцев гостевой матч с «Ростовом», проведение которого также находится под вопросом. Результаты команды и так оставляют желать лучшего, а из-за коронавируса «Ротор» рискует так и не выбраться из зоны вылета.