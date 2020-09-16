Тренера «Спартака» дисквалифицировали на шесть матчей

Тренера «Спартака» по физической подготовке Рамиля Шарипова дисквалифицировали на шесть матчей после дерби с ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

В конце встречи Шарипов был удален за агрессивное поведение, выражение несогласия с решением судейской бригады и толчок ассистента арбитра. За это он отстранен на три матча и еще на три — условно.

«Спартак» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе ЦСКА на одно очко меньше, клуб расположился на четвертой строчке.