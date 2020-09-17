«Динамо» вылетело из Лиги Европы

Все новости на карте

В 3-м раунде квалификации бело-голубые прошли «Хапоэль Ирони», в раунде плей-офф обыграли «Омонию», а в группе одержали шесть побед подряд — над «ПСВ», «Панатинаикосом» и «Эшторилом».

Дойти получилось до 1/8 финала. В 1/16 «Динамо» справилось с «Андерлехтом», а дальше вылетело от «Наполи».

Спустя 5 лет команда вернулась в еврокубки, заскочив на 6-е место. И во втором квалификационном раунде отправилась в Тбилиси. И в случае победы над местным «Локомотивом» выходили на «Гранаду».

Кирилл Новиков еще до матча сказал, что может помешать его парням: «Давно я не видел такое поле. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого».

Но Сергей Степашин уверял — все под контролем: «К выходу в групповой этап Лиги Европы команда готова. Более того, я считаю, что „Динамо“ сегодня не слабее того же „Краснодара“ по возможностям, составу, качеству футболистов. Более того, нашему клубу повезло: отличный стадион и болельщики. Поэтому, надеюсь, „Динамо“ не опозорится в еврокубках и заставит вспомнить, как несколько лет назад выигрывало шесть матчей в группе и выходило в плей-офф».

В 2020-м у «Динамо» не будет ни плей-офф, ни даже группы. Лига Европы закончилась в Тбилиси, где команда Новикова продержалась тайм и после перерыва умудрилась пропустить дважды.

Гол Комличенко на 90-й минуте ни на что не повлиял — «Динамо» покидает Лигу Европы.

Стоимость состава тбилисского «Локомотива», по данным Transfermarkt, — 3,83 миллиона евро. У «Динамо» — в 15,5 раз выше: 59,35 миллиона.