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«Динамо» 5 лет пробивалось в еврокубки — чтобы позорно сгореть в Тбилиси. Лига Европы — все 

Sport24 и ещё 47 2 часа назад
«Динамо» вылетело из Лиги Европы
Фото: Sport24
В «Динамо» ждали еврокубков аж с сезона-2014/15 — тогда команду тренировал Станислав Черчесов, а в составе зажигали Кевин Кураньи, Александр Кокорин, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Матье Вальбуэна и Игорь Денисов.
В 3-м раунде квалификации бело-голубые прошли «Хапоэль Ирони», в раунде плей-офф обыграли «Омонию», а в группе одержали шесть побед подряд — над «ПСВ», «Панатинаикосом» и «Эшторилом».
Дойти получилось до 1/8 финала. В 1/16 «Динамо» справилось с «Андерлехтом», а дальше вылетело от «Наполи».
Спустя 5 лет команда вернулась в еврокубки, заскочив на 6-е место. И во втором квалификационном раунде отправилась в Тбилиси. И в случае победы над местным «Локомотивом» выходили на «Гранаду».
Кирилл Новиков еще до матча сказал, что может помешать его парням: «Давно я не видел такое поле. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого».
Но Сергей Степашин уверял — все под контролем: «К выходу в групповой этап Лиги Европы команда готова. Более того, я считаю, что „Динамо“ сегодня не слабее того же „Краснодара“ по возможностям, составу, качеству футболистов. Более того, нашему клубу повезло: отличный стадион и болельщики. Поэтому, надеюсь, „Динамо“ не опозорится в еврокубках и заставит вспомнить, как несколько лет назад выигрывало шесть матчей в группе и выходило в плей-офф».
В 2020-м у «Динамо» не будет ни плей-офф, ни даже группы. Лига Европы закончилась в Тбилиси, где команда Новикова продержалась тайм и после перерыва умудрилась пропустить дважды.
Гол Комличенко на 90-й минуте ни на что не повлиял — «Динамо» покидает Лигу Европы.
Стоимость состава тбилисского «Локомотива», по данным Transfermarkt, — 3,83 миллиона евро. У «Динамо» — в 15,5 раз выше: 59,35 миллиона.
Российский клуб вылетел от грузинского во второй раз в истории. Впервые это случилось в сезоне-1996/97, когда «Торпедо» уступило тбилисскому «Динамо» в 1/32 финала Кубка УЕФА.
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Комментарии 10
Футбол , Кирилл Новиков , Станислав Черчесов , Кевин Кураньи , Матье Вальбуэна , Игорь Денисов , Алексей Ионов , Сергей Степашин , Александр Кокорин , Юрий Жирков , УЕФА , Локомотив , Динамо , Торпедо
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