«Урал» и «Сочи» одержали победы в Кубке России 

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В матче 1-го тура группового этапа Кубка России ульяновская «Волга» проиграла екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина ". Обслуживал матч арбитр Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Панюков . В концовке первого тайма преимущество екатеринбургского клуба увеличил Панюков, оформивший дубль. На 90-й минуте счёт до крупного довёл Давид Караев

Во 2-м туре «Урал» на выезде встретится с московским «Велесом». Матч состоится 21 октября. «Волга» сыграет дома с «Велесом» 30 сентября.

В другом матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Сочи» на выезде обыграл пермскую «Звезду» со счётом 1:0.