Сетьен подаст в суд на «Барселону»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен опубликовал в своих социальных сетях заявление, в котором объявил о судебных исках против каталонского клуба.

«Барселона» оформила увольнение Сетьена юридически лишь в среду — через месяц после того, как освободила тренера от обязанностей. Соответственно, его контракт по-прежнему действовал до этой недели.

Сетьен в своем заявлении отметил, что недоволен месяцем молчания. Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не сообщил ему об условиях увольнения и даже не попытался урегулировать вопрос.

По информации Diario AS, юристы Сетьена потребуют у «Барселоны» 4 млн евро в качестве компенсации.