Сетьен подаст в суд на «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен опубликовал в своих социальных сетях заявление, в котором объявил о судебных исках против каталонского клуба.
«Барселона» оформила увольнение Сетьена юридически лишь в среду — через месяц после того, как освободила тренера от обязанностей. Соответственно, его контракт по-прежнему действовал до этой недели.
Сетьен в своем заявлении отметил, что недоволен месяцем молчания. Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не сообщил ему об условиях увольнения и даже не попытался урегулировать вопрос.
По информации Diario AS, юристы Сетьена потребуют у «Барселоны» 4 млн евро в качестве компенсации.
Новым главным тренером «Барселоны» стал Рональд Куман.