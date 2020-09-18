«Динамо» напомнило об убожестве российского футбола 

Московское «Динамо» официально открыло еврокубковый сезон для России так, что лучше бы и не открывало. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «бело-голубые» в выездном матче бездарно проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и выбыло из борьбы, даже не сделав одного шага в сторону группового турнира. NEWS.ru, не собираясь топтаться на динамовских костях, просто в очередной раз констатирует факт убожества и никчёмности российского футбола, а также аккумулирует реакцию на фиаско столичного клуба в соцсетях.

Очередной продукт прогнившей системы

Список громких провалов российских клубов в отборочных раундах европейских клубных турниров пополнен. В реестре ночных кошмаров наших футболистов и болельщиков наряду с македонским «Вардаром», словацким «Кошице», норвежским «Мольде», кипрскими АЕК и «Аполлоном», азербайджанским «Нефтчи» (список неполный, но и этого вполне достаточно) отныне значится и «Локомотив» из грузинской столицы. Все эти весьма скромные по меркам европейского футбола коллективы в разные годы безжалостно вышвырнули считавшихся фаворитами представителей России из квалификационных раундов Лиги чемпионов или Лиги Европы (в более отдалённом прошлом — Кубка УЕФА ).

Всякий раз в подобных ситуациях кажется, что наш футбол уже достиг дна, но едва стартует очередной еврокубковый сезон, нам снова стучат снизу. На сей раз, «открывать» отправилось московское «Динамо», игрокам и тренерскому штабу которого сейчас предстоит устоять под потоком критики, издёвок, а порой и откровенных оскорблений со стороны болельщиков, а в некоторых случаях и специалистов.

Но вся эта мутная лавина не должна скрыть главное: уровень всего российского футбола и, в частности, премьер-лиги (РПЛ), к великому сожалению, не просто чрезвычайно низок — он ещё и неуклонно падает с каждым годом. Этот аксиоматический тезис не требует доказательств, но если бы их потребовалось привести, никаких проблем не возникнет — потому что сразу вспоминается искусственно созданная в нашем чемпионате пропасть между клубом—доминантом и остальными, кошмарное судейство, полный паралич руководства лиги при необходимости принимать оперативные решения, постоянно применяющаяся практика двойных стандартов и прочие «прелести».

А «Динамо» — просто очередной продукт этой прогнившей системы под названием «российский футбол». И все эти продукты, ещё каким-то образом пригодные к употреблению на внутреннем рынке, с выходом на европейскую сцену мгновенно отправляются в мусорный бак.

Ребята, мы обо…лись. Можете злорадствовать — пох… Стерпим. Позорище. Позорище. Позорище, — написал в своём Twitter известный спортивный журналист и поклонник «бело-голубых» Александр Боярский.

С тем же успехом можно злорадствовать, ежедневно наблюдая в зеркале отражение собственной кривой физиономии — и это имеет прямое отношение к абсолютно каждому клубу РПЛ, даже внешне самому крутому. Точно так же и троекратное «позорище» в разные годы отлично резюмировало итоги скоротечных и бесславных европейских кампаний всех без исключения российских топ-команд.

Мне кажется, что единственным российским клубом, который не опозорится в еврокубках, будет «Спартак» , — бросает в Twitter саркастическую реплику пользователь под ником СВЕТОЧ.

Ведь, как известно, «красно-белые» в нынешнем сезоне остались без еврокубовых турниров.

А известный спортивный журналист Василий Уткин в комментариях по поводу поражения «Динамо» в Тбилиси, как обычно, прошёл по лезвию бритвы.

И ругаться поздно, хотя хочется. Надо раньше было умных людей слушать. А теперь к вам Ордец из Пизы, как в старом анекдоте. Не перепутайте. А новых анекдотов про «Динамо» нет, и не предвидится, — написал Василий в своём Telegram-канале.

«Сложная деталь для другого устройства»

Разумеется, при общей глобальной причине провала у каждого из наших клубов есть и собственные «достоинства», помогающие им быстро распрощаться с участием в официальных международных матчах. Применительно к «Динамо» можно — и даже нужно — сделать как минимум две скидки. Во-первых, у главного тренера Кирилла Новикова совсем нет опыта участия в еврокубках, да и в целом он только начинает тренерскую карьеру. Во-вторых, давайте не забывать, каким из-за пандемии был предыдущий сезон и в каких пожарных условиях начался нынешний. И в этих условиях никогда ранее не работал ни один тренерский штаб — не говоря уж о начинающих специалистах из «Динамо».

Бывший генеральный менеджер столичного «Локомотива» Илья Геркус , кстати, буквально накануне одержавший победу в судебной тяжбе с руководством «железнодорожников» (сам факт этого процесса — ещё одно подтверждение убожества российского футбола), достаточно жёстко, но в целом справедливо оценил причины поражения «бело-голубых» в Тбилиси, назвав произошедшее катастрофой, но при этом отнюдь не неожиданной.

Доверили команду в сложный период молодому тренеру и взвалили на него работу по кардинальной перестройке команды. С таким и опытные тренеры не всегда справляются… Рискуете — будьте готовы к болезненным ошибкам. Хотите результата — инвестируйте в опытного тренера. Ищите, отбирайте, платите зарплату, терпите, — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Прошёлся экс-гендиректор «Локо» и по тактике, отметив, что «Динамо» плохо играет первым номером. И здесь добавим, что это проблема едва ли не всех российских клубов — потому что в нашем чемпионате процветает игра от обороны и на контратаках, которая, во-первых, легче выстраивается, а во-вторых, быстрее приносит результат.

Игры в нападении у «Динамо» нет. Нет подборов после закидушек на Комличенко, слабые стандарты, дальние удары. Всё это нужно наигрывать, — считает Геркус.

И добавляет, что руководство «бело-голубых» напрасно занялось поиском оправдания плохой игры и поражения после недавнего домашнего поединка с казанским «Рубином» в РПЛ.

Это точно не то, чем нужно заниматься перед ответственной игрой. Жалеть себя, мол, судья несправедливо обидел, — пишет Геркус.

Кстати, по этому поводу в интернете, конечно, тоже пошутили.

УЕФА потребовал проверить «Динамо» на полиграфе. Они не верят, что это действительно футбольный клуб, — ёрничает в Twitter пользователь под ником @mikluho.

Говоря о динамовской команде в целом, бывший босс «красно-зелёных» отмечает, что игра против тбилисского «Локо» пришлась в «самый разгар ремонтных работ». При этом один из потенциальных лидеров «бело-голубых» атакующий хавбек Максимилиан Филипп , по мнению Геркуса, оказался совершенно неподходящим для «Динамо» игроком.

Сложная деталь для другого устройства. Вообще состав «Динамо» напоминает пазлы из разных наборов. Шиманьски, Комличенко, Нжи — отличные игроки каждый сам по себе. Непонятно только, как им играть вместе, — задаётся вопросом Геркус.

Увольнение Новикова станет признаком болезни имени «Спартака»

Ну а резюмировал свои размышления Илья Леонидович примерно теми же мыслями, которые были изложены выше в этом материале.

В общем, грусть. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но, судя по общим тенденциям в нашем футболе, теперь это обыденность, нужно привыкать, — подводит неутешительный итог Геркус.

Насчёт «впервые», конечно, можно и поспорить, но по сути всё верно. Хотя и по поводу «колхоза» есть большие сомнения — по той причине, что российский футбол сам по себе уже практически обрёл именно такой статус.

Но печален не только этот факт, а возможная реакция руководителей клуба на тбилисское фиаско. Уже пошли разговоры об отставке Кирилла Новикова и замене его на а) Курбана Бердыева ; б) Юрия Сёмина ; в) Дмитрия Парфёнова (нужное подчеркнуть). Все перечисленные специалисты однозначно заслуживают большого уважения, а кому-то, возможно, действительно удалось бы поставить «Динамо» достойную игру и добиться приличных результатов.

Но! По какой причине Новиков, работающий в команде без году неделю, да ещё и в упомянутых выше условиях форс-мажора, да ещё и с перелопаченным и только-только находящим взаимопонимание составом не достоин хотя бы минимального кредита доверия? Разве получивший свой первый шанс на высшем уровне молодой тренер не имеет права на ошибку, пусть даже самую обидную и позорную с точки зрения всегда эмоциональных болельщиков?

Маятниковые шарахания в вопросе поиска и назначения тренера, а также полное отсутствие терпения и доверия к специалистам — ещё одна хроническая болезнь российского футбола. Как показывают события последних лет, наиболее подвержен этому недугу московский «Спартак», меняющий тренеров как перчатки и назначающий их методом «ненаучного тыка». Если в «Динамо» хотят составить компанию соседям и заклятым «красно-белым» друзьям, то пожалуйста, пусть укажут Новикову на дверь.

А может, всё-таки следует придержать эмоции и прислушаться к голосу разума, который наверняка подскажет, что молодой тренер, поднявший по ходу прошлого сезона «бело-голубых» из зоны вылета на итоговое шестое место в РПЛ, должен продолжить работу с командой? Мы всё время сетуем, что у нас катастрофически мало талантливых специалистов новой волны, но откуда им взяться, если их, образно говоря, бьют по рукам при первой же осечке?

На следующей неделе начинают свои еврокубковые кампании ещё два российских клуба: «Краснодар» — в квалификации Лиги чемпионов, «Ростов» — в отборе Лиги Европы. Соперники у наших южан по именам явно не поражают воображение — греческий ПАОК и израильский «Маккаби» из Хайфы соответственно. Но если мы снова увидим в их лице «колхозников», расплаты и жестокого разочарования нам не избежать.

А следом, возможно, и продолжения бесконечной сказки про белого бычка — о поиске новых главных тренеров у провалившихся на европейской арене клубов.