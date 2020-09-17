«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Орье

Как отмечает издание, "Тоттенхэм" готов продать 27-летнего ивуарийского футболиста, чтобы улучшить свое финансовое положение. Другим претендентом на Орье ранее назывался итальянский "Милан".

Орье перешел в "Тоттенхэм" из французского "Пари Сен-Жермен" в 2017 году. В составе английской команды он провел 83 матча и забил шесть голов. Ранее защитник выступал за французские "Тулузу" и "Ланс", за сборную Кот-д'Ивуара сыграл 60 матчей. В составе "ПСЖ" Орье дважды стал чемпионом Франции и три раза выиграл Кубок Франции.