Зе Луиш может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш может покинуть «Порту», чтобы получать больше игровой практики.

По информации O Jogo, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов. На форварда продолжает претендовать «Севилья», которая уже пыталась приобрести его зимой, но отказалась платить 20 млн евро. Интерес к Зе Луиш приписывают и «Сельте». Кроме того, форварда хотят видеть в своем составе два турецких клуба — «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

Рассматривает возможность приобретения игрока из Кабо-Верде и московский «Локомотив» . Отмечается, что «железнодорожники» рассматривают Зе Луиша в качестве альтернативы другому нападающему «Порту» Тикиньо, который, вероятно, продолжит карьеру в Китае.

В прошлом сезоне Зе Луиш провел 31 матч за «Порту» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.