«Ростов» сыграет с «Маккаби» в Лиге Европы

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В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Ростов» встретится с израильским клубом «Маккаби» (Хайфа), который во 2-м раунде победил «Кайрат» (Казахстан). Матч с участием российского клуба состоится 24 сентября.