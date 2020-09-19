В Сочи состоялся 25-часовой футбольный матч

Три международных рекорда были установлены в Сочи после проведения 25-часового футбольного матча. Об этом ТАСС сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Футбольный ультрамарафон стартовал в пятницу вечером. Сначала на поле вышли ветераны футбола Сочи и команды "Жемчужина". Уникальное спортивное мероприятие проходило на футбольных полях спортивной школы №10 в Адлерском районе.

"Во время футбольного ультрамарафона в Сочи установлено три международных рекорда: "Самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7х7) со сменой команд", "Наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7х7)", "Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол двух игроков", — сообщили в департаменте.

В футбольном матче приняли участие более 1,5 тыс. человек. Заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Игорь Принь и бывший капитан сборной России Алексей Смертин провели на поле все 25 часов.

Во время матча для обеспечения безопасности дежурили сотрудники полиции, народные дружинники и представители казачества. Также в проведении мероприятия были задействованы 120 волонтеров.