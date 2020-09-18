Жена Кокорина переболела коронавирусом 

"Да, болела. И выработала достаточно хорошие антитела", — написала девушка в ответ на соответствующий вопрос.

После заявления Валитовой возникли подозрения, что дебют Кокорина за "Спартак" так долго откладывался вовсе не из-за травмы.

Впрочем, пресс-служба "красно-белых" оперативно пресекла возникшие инсинуации.

"Коронавируса у Кокорина не было. Вся команда регулярно проходит обследования, всё нормально. Не нужно додумывать то, чего нет", — сообщили в "Спартаке".