20 сентября во 2-м туре АПЛ пройдет матч «Челси» — «Ливерпуль». В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа выиграла в обеих очных встречах Премьер-лиги, а в Кубке Англии победу одержал коллектив Фрэнка Лэмпарда. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 20 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
20 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» сыграет с «Ливерпулем» во 2-м туре АПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Okko Спорт». Прямой эфир встречи начнется в 18:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом «Ливерпуль». Сделать ставку на победу красных можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 44% вероятности. Выигрыш «Челси» оценен котировкой 3.20 (30%), а ничья идет за 3.80 (26%).
Эксперты ожидают результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.67, а на тотал меньше 2.5 — за 2.20.
Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.57. На итоговый ноль у хотя бы одного из коллективов установлена котировка 2.25.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.
«Челси» — «Ливерпуль»: какие делать ставки на игру английской Премьер-лиги 20 сентября
В прошлом сезоне «Ливерпуль» не выиграл Лигу чемпионов, зато красные взяли первый титул в АПЛ за 30 лет! Команда Юргена Клоппа обошла «Манчестер Сити» на 18 очков и показала сумасшедшую эффективность.
Пока «Ливерпуль» обходится без громких трансферов. По именам с командой полный порядок, но как быть с психологией? За два сезона красные взяли ЛЧ и АПЛ. Выжимать из себя максимум после таких достижений невероятно трудно.
«Челси» на этом фоне выглядит полной противоположностью. Клуб Романа Абрамовича получил трансферный бан, продал Эдена Азара, назначил на пост тренера неопытного Фрэнка Лэмпарда и сделал ставку на молодежь. Пока результат превосходит ожидания.
В прошлом сезоне синие попали в топ-4 и снова сыграют в Лиге чемпионов. Клубу наконец-то разрешили делать трансферы на вход, и здесь «Челси» прорвало. К коллективу Фрэнка Лэмпарда присоединились Кай Хаверц из «Байера», Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Бен Чилвел из «Лестера», Хаким Зиеш из «Аякса», Тиаго Силва из «ПСЖ» и Маланг Сарр из «Ниццы». Двое последних пришли в статусе свободных агентов.
В первом матче нового сезона из новичков за «Челси» сыграли только Вернер и Хаверц. Синие на выезде одолели «Брайтон» со счетом 3:1, голы забили Жоржиньо, Джеймс и Зума.
«Ливерпуль» в стартовом туре встречался с вернувшимся в АПЛ «Лидсом». Соперники устроили настоящий концерт на «Энфилде». Со счетом 4:3 победили красные. За команду Юргена Клоппа хет-трик сделал Салах, еще один гол забил ван Дейк.
У «Челси» и «Ливерпуля» есть проблемы в обороне, зато полный порядок в атаке. Напрашивается ставка на гол в исполнении обеих команд. Взять такой вариант в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.57. В прошлом сезоне в АПЛ красные выиграли обе встречи: 2:1 на «Стэмфорд Бридж» и 5:3 на «Энфилде».
Если вы хотите увеличить потенциальную прибыль, рекомендуем присмотреться к тоталу больше 3. Эта ставка с коэффициентом 2.05 есть в БК «Фонбет». При ровно трех забитых мячах вы получите возврат, а четыре и более гола принесут прибыль. 4:3 и 3:1 в первом туре текущего сезона намекают на высокую результативность.
При выборе пари на основной исход интересно выглядит победа «Ливерпуля». В «Фонбет» поставить на красных можно за 2.20, что очень прилично. Ставка в 1000 рублей принесет 2200 рублей при выигрыше команды Юргена Клоппа.
О двух победах «Ливерпуля» в очных встречах АПЛ в прошлом сезоне мы уже упомянули. С тех пор красные сохранили весь основной состав и сыгранность. У «Челси» несколько новичков, которым нужно время на адаптацию.
Да и фактор своего поля практически не дает хозяевам никакого преимущества. Встреча пройдет при пустых трибунах, поэтому «Ливерпуль» будет чувствовать себя спокойно и уверенно.