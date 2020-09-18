«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 20 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

20 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» сыграет с «Ливерпулем» во 2-м туре АПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Okko Спорт». Прямой эфир встречи начнется в 18:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом «Ливерпуль». Сделать ставку на победу красных можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 44% вероятности. Выигрыш «Челси» оценен котировкой 3.20 (30%), а ничья идет за 3.80 (26%).

Эксперты ожидают результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.67, а на тотал меньше 2.5 — за 2.20.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.57. На итоговый ноль у хотя бы одного из коллективов установлена котировка 2.25.

«Челси» — «Ливерпуль»: какие делать ставки на игру английской Премьер-лиги 20 сентября

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не выиграл Лигу чемпионов, зато красные взяли первый титул в АПЛ за 30 лет! Команда Юргена Клоппа обошла «Манчестер Сити» на 18 очков и показала сумасшедшую эффективность.

Пока «Ливерпуль» обходится без громких трансферов. По именам с командой полный порядок, но как быть с психологией? За два сезона красные взяли ЛЧ и АПЛ. Выжимать из себя максимум после таких достижений невероятно трудно.

«Челси» на этом фоне выглядит полной противоположностью. Клуб Романа Абрамовича получил трансферный бан, продал Эдена Азара , назначил на пост тренера неопытного Фрэнка Лэмпарда и сделал ставку на молодежь. Пока результат превосходит ожидания.

В прошлом сезоне синие попали в топ-4 и снова сыграют в Лиге чемпионов. Клубу наконец-то разрешили делать трансферы на вход, и здесь «Челси» прорвало. К коллективу Фрэнка Лэмпарда присоединились Кай Хаверц из «Байера», Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Бен Чилвел из «Лестера», Хаким Зиеш из «Аякса», Тиаго Силва из «ПСЖ» и Маланг Сарр из «Ниццы». Двое последних пришли в статусе свободных агентов.

В первом матче нового сезона из новичков за «Челси» сыграли только Вернер и Хаверц. Синие на выезде одолели «Брайтон» со счетом 3:1, голы забили Жоржиньо, Джеймс и Зума.

«Ливерпуль» в стартовом туре встречался с вернувшимся в АПЛ «Лидсом». Соперники устроили настоящий концерт на «Энфилде». Со счетом 4:3 победили красные. За команду Юргена Клоппа хет-трик сделал Салах, еще один гол забил ван Дейк.

У «Челси» и «Ливерпуля» есть проблемы в обороне, зато полный порядок в атаке. Напрашивается ставка на гол в исполнении обеих команд. Взять такой вариант в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.57 . В прошлом сезоне в АПЛ красные выиграли обе встречи: 2:1 на «Стэмфорд Бридж» и 5:3 на «Энфилде».

Если вы хотите увеличить потенциальную прибыль, рекомендуем присмотреться к тоталу больше 3. Эта ставка с коэффициентом 2.05 есть в БК «Фонбет» . При ровно трех забитых мячах вы получите возврат, а четыре и более гола принесут прибыль. 4:3 и 3:1 в первом туре текущего сезона намекают на высокую результативность.

При выборе пари на основной исход интересно выглядит победа «Ливерпуля». В «Фонбет» поставить на красных можно за 2.20, что очень прилично. Ставка в 1000 рублей принесет 2200 рублей при выигрыше команды Юргена Клоппа.

О двух победах «Ливерпуля» в очных встречах АПЛ в прошлом сезоне мы уже упомянули. С тех пор красные сохранили весь основной состав и сыгранность. У «Челси» несколько новичков, которым нужно время на адаптацию.

Да и фактор своего поля практически не дает хозяевам никакого преимущества. Встреча пройдет при пустых трибунах, поэтому «Ливерпуль» будет чувствовать себя спокойно и уверенно.