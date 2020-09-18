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0:37 — в Германии сыграли абсурдный матч. Футболисты специально соблюдали социальную дистанцию 

Sport24 1 час назад
0:37 — в Германии сыграли самый абсурдный матч в истории
Фото: shutterstock.com
Технические поражения, переносы, скандалы, интриги и расследования. Вот как влияет COVID-19 на футбол. В какой-нибудь команде футболисты заразились коронавирусом — и все. Иногда это выливается в цирк, как в случае с избиением детей «Ростова» (1:10 с «Сочи»).
Но не думайте, что только в России все странно. В в среду Германии был еще более абсурдный матч — пусть и не на высоком уровне. Игра между командами «Рипдорф/Мольцен II» и «Холденштедт» вошла в историю. Казалось бы, рутинный матч из глубинки немецкого футбола. Это, если что, команды 11-го (!) по силе дивизиона Германии.
Зато у любителей бывают результативные матчи. Мягко говоря, результативные! «Холденштедт» был так чертовски хорош, что вынес хозяев со счетом… 37:0. 37 голов — ну просто идеальная выездная модель.
Шутки шутками, но счет реальный. Команды вышли на поле — играли 11 на 11 — вроде все честно. Только вот футболисты «Рипдорфа» на полном серьезе… соблюдали социальную дистанцию. Проще говоря — толком не играли, не опекали соперника, давали принимать мяч, проходить с ним и, собственно, забивать голы. Отсюда и 0:37.
«Рипдорф» решил устроить из матча цирк. А все потому что накануне матча стало известно: игроки «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом. «Рипдорф» настаивал на переносе встречи — ну, так сейчас принято. Но боссы 11-го немецкого дивизона отказали хозяевам. И пригрозили серьезным штрафом «Рипдорфу», если игроки откажутся выйти на матч.
Потому они и вышли. Вышли, чтобы сдать игру — ну, по-особому сдать. В итоге «Рипдорф» не оштрафовали, встреча была «сыграна». Но, конечно, футболом эту комедию назвать тяжело. Зато скромные работяги из «Рипдорфа» прославились на весь мир.
Игроки «Холденштетдта», кстати, сдали тесты на COVID-19 перед матчем. У всех результат был отрицательным, но боссы «Рипдорфа» все равно настаивали: их команда готова играть только после соблюдения соперниками 14-дневного карантина.
Если верить Transfermarkt, средний возраст игроков «Рипдорфа» — 38 лет. Ну, значит, взрослые мужики знали, на что идут.
«Не знаю, зачем соперник устроил всю эту фигню. Не было никакого риска заразиться короной — мы все в команде абсолотно здоровы. Так что все вопросы — к «Рипдорфу», — мнение коуча «Холденштетдта» Флориана Ширватера.
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