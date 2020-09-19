От Левандовски потребовали 39 млн злотых

Бывший агент Роберта Левандовски Цезари Кухарски потребовал от своего экс-клиента 39 млн злотых (около 9 млн евро). В иске, поданном Кухарски, агент утверждает, что форвард «Баварии» вывел средства из компании RL Management и использовал их в личных целях, а одной из жертв стал сам истец, передает Der Spiegel.

Речь идет о ссуде в размере 10 млн злотых (около 2,5 млн евро), которую RL Management предоставила в октябре 2015 года семье Левандовски. Издание утверждает, что есть документы, доказывающие, что деньги поступили на счета Роберта в Польше в обход немецких налоговых органов

Сам игрок и его юристы сочли заявление необоснованным и отвергли обвинения. По словам представителя форварда, все выплаты RL Management в его пользу отражены в налоговых декларациях Левандовски. Кроме того, Роберт обвиняет бывшего менеджера в шантаже, клевете и домогательствах.