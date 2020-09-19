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У Бартомеу нет шансов: в «Барселоне» готовят переворот 

Газета.Ru 3 часа назад
В «Барселоне» готовят переворот
Фото: Reuters
Президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу грозит отставка — более 20 тыс. официальных членов клуба проголосовали за выдвижение ему вотума недоверия.
«Барселона» остается в катастрофическом положении в связи с последними изменениями в клубе.
Скандал с несостоявшимся уходом Лионеля Месси породил еще больше проблем. По крайней мере, для президента Жозепа Бартомеу, который в очередной раз доказывает критикам, что не способен должны образом выполнять свои обязанности. Трансферное окно закрывается уже менее чем через месяц, но «Барселона» по-прежнему никого не купила и не продала.
К команде в преддверии нового сезона присоединились двое новичком — Миралем Пьянич и Франсишку Тринкан, а также вернулся из аренды Филиппе Коутиньо. В то же время «Барса» находится на грани того, чтобы упустить Мемфиса Депая, чей переход из «Лиона», как казалось, был уже решен. В «Олимпике» сообщили, что финансовое состояние каталонского клуба не позволяет ему приобретать новых футболистов. При этом главный тренер Рональд Куман планировал, что его состав усилит не только Депай, но и Джорджиньо Вейналдум. Ни к одному трансферу «Барса» не готова.
Руководство сине-гранатовых планировало, что, расставшись с Луисом Суаресом, Артуро Видалем и рядом других игроков, на которых больше не рассчитывают, удастся осуществить, как минимум, переходы Депая и Вейналдума (учитывая, что «Ливерпуль» приобрел Тьяго Алькантару и в теории согласен на продажу Джорджиньо). В последний момент трансфер Суареса в «Ювентус» сорвался, а Видаль до сих пор не может завершить сделку с «Интером» из-за разногласий с «Барсой» по поводу компенсации за расторжение контракта. Помимо них клуб намерен расстаться еще как минимум с пятью-восемью футболистами (Хуниор Фирпо, Нелсон Семеду, Жан-Клер Тодибо, Самуэль Юмтити и другие), но реальных переговоров по ним нет. Таким образом, «Барселона» рискует войти в сезон-2020/21 с профицитом игроков и расплывшейся до неадекватных размеров зарплатной ведомостью.
Но и это, как оказалось, не единственная проблема «Барселоны».
Месяц назад было официально объявлено, что Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера каталонской команды. Сразу после этого пришел Куман, однако по ходу товарищеских матчей «Барсы» выяснилось, что нидерландский специалист по-прежнему не может присутствовать на скамейке сине-гранатовых во время игр. Этот прецедент возник в результате того, что руководство сине-гранатовых к тому моменту (а прошел уже месяц) не расторгло контракты и не решило все юридические вопросы с тренерским штабом Сетьена. Информация об этом быстро разошлась по каталонской прессе, и практически сразу «Барса» все-таки направила Сетьену уведомление об увольнении. Просто ли забыли об этой необходимости в клубе или была еще какая-то причина — неизвестно.
Сомнительная деятельность Бартомеу, в рамках которой подозревается и коррупция, и мошенничество, не оставляет ему шансов быть переизбранным законным путем на следующих выборах, которые состоятся уже в марте 2021 года. Однако «сосьос» (официальные члены клуба. — «Газета.Ru») хотят отставки президента еще до этого. Оппоненты Бартомеу на выборах запустили программу по сбору подписей за то, чтобы выдвинуть президенту вотум недоверия. Платформа получила название «Больше чем вотум». Такой сценарий реален: «сосьос» собрали 20 тыс. подписей (преодолев необходимый минимум в 16 тыс.) и передали их в клуб. Теперь должен начаться процесс выдвижения Бартомеу вотум недоверия, но в конечном итоге потребуется, чтобы как минимум две трети от всего количество «сосьос» были «за», при этом свой голос должны отдать не менее 10 процентов. Необходимо понимать, что это не самый быстрый процесс, состоящий из четырех пунктов, и, если Бартомеу и отправят в отставку, то не раньше ноября.
Это всего лишь третий раз в истории «Барселоны», когда будущее президента решается мнением «сосьос».
Видео дня. Анонс второго тура Английской Премьер-лиги
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Комментарии
Футбол , Статьи , Нелсон Семеду , Миралем Пьянич , Кике Сетьен , Лионель Месси , Самуэль Юмтити , Луис Суарес , Рональд Куман , Газета.Ru
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