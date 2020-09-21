Таблица РПЛ: «Спартак» вышел на второе место 

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Кто теперь возглавит «Химки»? Кандидаты — Парфёнов, Черевченко, Писарев

Месси – об уходе Видаля в «Интер»: всегда считал тебя феноменом. Наши пути ещё пересекутся