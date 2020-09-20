Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает Sports.ru.
По его мнению, защитник Павел Маслов, получивший вторую желтую карточку за фол на грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии, покинул поле в расстроенных чувствах.
"Чуть не успели сделать замену Маслова на Гапонова, а он удалился. Обидно, что так. Паша расстроился.
Чувствую себя хорошо, все в порядке. Почему не играл сегодня, не знаю", — сказал Кокорин.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался о защитнике Самюэле Жиго.