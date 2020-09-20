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Кокорин рассказал о своем самочувствии 

Газета.Ru 2 часа назад
Кокорин рассказал о своем самочувствии
Фото: ТАСС
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает Sports.ru.
По его мнению, защитник Павел Маслов, получивший вторую желтую карточку за фол на грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии, покинул поле в расстроенных чувствах.

"Чуть не успели сделать замену Маслова на Гапонова, а он удалился. Обидно, что так. Паша расстроился.

Чувствую себя хорошо, все в порядке. Почему не играл сегодня, не знаю", — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался о защитнике Самюэле Жиго.
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Футбол , Шамиль Газизов , Павел Маслов , Александр Кокорин , Спартак
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