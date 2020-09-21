Месси трогательно попрощался с Видалем

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Аргентинский футболист заявил, что ему посчастливилось встретится с чилийцем лично в одной команде.

"За два года мы пережили многое, и ты заставлял обращать на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро", — написал Месси в Instagram.

Также нападающий пожелал Видалю всего наилучшего в новом клубе.

"Не сомневаюсь, что наши пути снова пересекутся", — добавил игрок.

Видаль перешел в "Барселону" в 2018 году. Всего он принял участие в 96 матчах, в которых забил 11 мячей.

Ранее "Интер" объявил о прибытии Видаля в Милан.