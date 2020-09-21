Месси трогательно попрощался с Видалем

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к полузащитнику Артуро Видалю перед его переходом в миланский "Интер".
Аргентинский футболист заявил, что ему посчастливилось встретится с чилийцем лично в одной команде.
"За два года мы пережили многое, и ты заставлял обращать на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро", — написал Месси в Instagram.
Также нападающий пожелал Видалю всего наилучшего в новом клубе.
"Не сомневаюсь, что наши пути снова пересекутся", — добавил игрок.
Видаль перешел в "Барселону" в 2018 году. Всего он принял участие в 96 матчах, в которых забил 11 мячей.
Ранее "Интер" объявил о прибытии Видаля в Милан.