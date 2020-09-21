«Локо» — конечная станция в карьере хорватской звезды?

Трансферная политика «Локо» вызывает много вопросов. Миранчука отдали слишком дёшево, а на замену взяли лишь загадочного Камано. Помимо него пришли Лисакович, Жалолиддинов (уже отзаявлен), Лысцов и Райкович — не самые громкие имена, учитывая скорый старт «железнодорожников» в еврокубках. «Локомотив» к тому же неудачно стартовал в РПЛ: всего 12 очков после восьми туров, не лучшим образом выглядит линия атаки (лишь восемь забитых мячей).

Усилить нападение «Локо» должен Марио Манджукич , с которым уже согласовали личный контракт, но и здесь не всё так однозначно. Вспоминаем карьеру Манджукича и рассказываем, почему подписание контракта с ним выглядит рискованным решением для клуба.

Яркий дебют и интерес топ-клубов

Впервые о Манджукиче заговорили в 2007 году, когда 21-летний форвард помог загребскому «Динамо» пройти «Аякс» в Кубке УЕФА . Марио забил два мяча в ответной встрече, а также заработал пенальти, который реализовал Лука Модрич . Интерес к Манджукичу проявляли «Шахтёр» и «Манчестер Сити», но игрок решил остаться в «Динамо». Тогда же Марио получил вызов в сборную Хорватии, однако закрепиться с ходу в основе ему не удалось. Манджукич проигрывал конкуренцию Оличу и Эдуардо да Силве, а в ближайшем резерве сидели Петрич и Класнич. Лишь в 2010 году Марио стал игроком стартового состава «клетчатых». Летом того же года Манджукич перешёл в «Вольфсбург» (сумма трансфера составила 7 млн евро).

В Германии 190-сантиметровый форвард поначалу играл на фланге, хотя куда полезнее был в центре атаки. Позже этот навык пригодится Марио. В первом сезоне за «Вольфсбург» Манджукич провёл 28 матчей, записав на свой счёт 10 голов и 3 результативных передачи. Через год — уже 33 матча, 12 забитых мячей и 10 голевых. В известной степени прогрессу Марио способствовал уход Эдина Джеко. Во многом из-за боснийца Манджукич и выходил на фланге либо вообще оставался на скамейке запасных. В январе 2011 года Джеко отправился в «Манчестер Сити», и Марио обосновался в центре нападения. Впрочем, надолго в «Вольфсбурге» Манджукич не задержался — летом 2012 года пополнил состав «Баварии». Хорвата брали в качестве потенциальной замены Марио Гомесу , который позже получил травму лодыжки и начал «сдуваться». В сезоне-2011/2012, ещё до прихода Манджукича, Гомес забил 41 гол в 52 матчах за «Баварию».

«Травма Гомеса меня не радует, — признался Манджукич. — Не хотелось бы получать игровое время из-за таких обстоятельств. Марио — хороший человек, мы общаемся с ним, он поздравляет меня с голами. Я готов к тому, что придётся бороться за место в основе, когда Гомес вернётся в строй».

Пик карьеры и первые проблемы

В сезоне-2012/2013 Манджукич и Гомес играли по очереди. Чуть лучше действовал хорват — 22 гола против 19 у немца. Через год Гомес перейдёт в «Фиорентину» и больше не вернётся на прежний уровень. Манджукич же утвердился в статусе топ-форварда: регулярно забивал за «Баварию» и блеснул на Евро-2012 в составе сборной. Когда появилась информация о переходе в «Баварию» Роберта Левандовского , стало понятно, что Манджукича продадут.

«Марио очень хорош, но приход Левандовского усилит атаку «Баварии». Он лучше двигается и обращается с мячом», — объяснил почётный президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр.

Польский форвард больше подходил под требования Хосепа Гвардиолы, возглавлявшего тогда «Баварию», нежели Манджукич. Марио, по слухам, был готов к конкуренции с Левандовским, но испанский специалист решил иначе. Летом 2014 года хорвата продали в «Атлетико». Там Марио сменил Диего Косту, перешедшего в «Челси». Манджукич быстро вписался в игру «Атлетико», но покинул клуб уже через год. Причиной якобы стал конфликт игрока с Диего Симеоне: по информации испанской прессы, Манджукич был недоволен решением главного тренера, который оставил его на скамейке запасных в одном из важных матчей.

Новым клубом Марио стал «Ювентус», а наиболее успешным периодом в Турине — первые два года. В сезоне-2015/2016 хорват забил 13 голов в 36 матчах за «Юве», после чего Массимилиано Аллегри перевёл Марио на левый фланг. Там Манджукич действовал крайне полезно: отрабатывал в обороне, помогал впереди Гонсало Игуаину, смещаясь в центр при навесах, а также неплохо ассистировал партнёрам.

Начиная с сезона-2017/2018 Марио мучился от травм. За два года он пропустил 26 матчей из-за различных повреждений и болезней. Несмотря на это, в «Юве» продлили контракт с форвардом, и даже подняли ему зарплату (с 3 до 6 млн евро в год). В 2019 году, с приходом в клуб Маурицио Сарри, Манджукич пропал. Он просто оказался не нужен новому главному тренеру. Марио не включили в заявку на Лигу чемпионов, не играл хорват и в чемпионате Италии. Нужно отдать должное Манджукичу — он не лил грязь на «Ювентус» в прессе. Марио терпеливо ждал, когда руководство даст чёткий ответ по его будущему в клубе.

К хорвату проявлял интерес « Манчестер Юнайтед », но трансфер так и не состоялся. Манджукич до последнего пытался остаться в Европе, отметая все предложения из Китая и Катара. Так, например, Марио сорвал собственный переход в «Аль-Райян». В январе 2020 года Манджукич всё-таки перебрался в Катар, но уже в другой клуб — «Аль-Духаиль».

«Локомотив» рискует, подписывая Манджукича