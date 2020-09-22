Говорят, что судьи продались «Зениту». Кому помогает VAR?

Представьте, что вы судья. Хороший судья. Высокого уровня. И этот уровень признан там, где нас исторически не очень и любят — на Западе. Получается, вы — тот самый редкий русский, которого уважают в профессии.

И вы не из тех, что 1:2 «Локомотиву» из Тбилиси, не тот, что 1:5 «Лудогорцу», а тот, кто работает с Месси и Роналду в ЛЧ, на Евро, на чемпионатах мира.

И как вам помогают на родине? Что делать, чтобы вы, русский судья, получили большой матч? Может, даже финал Лиги чемпионов.

Да-да, вам могут помочь. Ведь оттуда, с Запада, тоже иногда смотрят: а что там у русских? И действительно, что?! Проверки на полиграфе, требования застрелиться, удары ногами по лицу, унижения.

Но ладно, может, тот, за которым следят — он, напротив, спокоен, надежен, успешен. Наверное, так и есть. Но тут возникает матч «Урал» — «Зенит» : Дзюба очевидно впереди всех защитников, а судья засчитывает гол. Еще раз: форвард очевидно впереди защитников во время паса — и гол! А за голом — новый скандал, новые обвинения и фон продажности. Причем, обвинения-то, реально очевидные, потому что нападающий впереди защитников.

И можно сколько угодно рисовать линию на середине стопы Дзюбы или приделывать игроку «Урала» башмак 150-го размера, но вне игры будет отлично видно даже из офисов ФИФА и УЕФА в Швейцарии.

И получите за это вы — тот, кто свистнул офсайд. Тот, за которого эту кривую линию нарисовали кабинетные видеоассистенты.

То ли по глупости, то ли по надобности, то ли даже по правилам жизни — наплевать. Главное, что такими выкрутасами страна теряет не только и так потерянное «Динамо» вместе со всеми остальными, — а остальные тоже вряд ли дотянут до весны — но и вас, достойного судью, которому закроют путь к Месси и Роналду.

И, в отличие от Миранчука, бросить все и вырваться к своей мечте в другую страну вы не сможете, потому что будете обречены булькать в футбольном болоте, где теперь даже верные решения вашей бригады ничего не значат. Для них есть министерство новой правды, министерство VAR.