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Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкай Гюндоган изолирован на десять суток из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Данное решение было принято после того, как 29-летний полузащитник прошел тестирование, показавшее положительный результат на наличие в организме соответствующей инфекции.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы 21 сентября проведут свой первый матч в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Их соперником станет "Вулверхэмптон".