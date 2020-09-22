«Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер Суареса

По информации источника, сегодня, 22 сентября, стороны провели встречу, во время которой были согласованы все детали сделки. В ближайшее время Суарес станет игроком мадридского клуба.

Напомним, главным претендентом на Суареса некоторое время являлся «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с «Атлетико».