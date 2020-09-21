Мората близок к возвращению в «Ювентус»

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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората вернется в «Ювентус». Об этом сообщает Deportes Cuatro.

«Ювентус» арендует испанца на один сезон за 10 млн евро с правом выкупа за 45 млн Изначально «Юве» рассматривал кандидатуры Эдина Джеко и Луиса Суареса , но в конечном счете решил остановиться на Морате, поскольку в его услугах заинтересован главный тренер бьянконери Андреа Пирло

Мората ранее выступал в «Ювентусе» в период с 2014 по 2016 год, выиграв с командой два Скудетто. Он забил 15 голов в 63 матчах.