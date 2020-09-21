Кавани может продолжить карьеру в «Реале» 

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Бывший нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в мадридском "Реале" . Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представители уругвайского форварда обратились к руководству "сливочных" с просьбой рассмотреть кандидатуру Кавани в качестве усиления атакующей линии команды Зинедина Зидана

Напомним, что в настоящее время 33-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Летом сорвался его трансфер в лиссабонскую "Бенфику" из-за высоких требований по заработной плате.

Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет арендовать нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Морату.