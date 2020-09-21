Академию «Спортинга» переименовали в честь Роналду 

Академию лиссабонского "Спортинга" переименовали в честь Криштиану Роналду, передает сайт команды.
"Теперь академия "Спортинга" будет носить имя лучшего португальского игрока всех времен, лучшего игрока в мире, награжденного пятью золотыми мячами", — говорится в сообщении.
Сейчас форвард выступает за туринский "Ювентус". Он дважды становился победителем Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала", а также выигрывал данный трофей с английским "Манчестер Юнайтед".
Ранее полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски рассказал о взаимодействии с Роналду.