Ротенберг войдет в тренерский штаб СКА

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Вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской "Сибири", сообщает Sport24.

По информации издания, на скамейке запасных клуба также будут присутствовать шведский тренер-методист Ларс Юханссон и канадский тренер по развитию Дэниэл Бохнер.

Встреча между СКА и "Сибирью" пройдет 23 сентября в Санкт-Петербурге. Из-за вспышки коронавируса матч пропустят больше половины игроков основного состава, главный тренер Валерий Брагин и его помощники.