Еще один защитник покинул «Барселону»

Футболист "Барселоны" Хорхе Куэнка пополнил "Вильярреал".

20-летний центральный защитник подписал соглашение с "желтыми" на пять лет. Сумма трансфера составила €2,5 млн Стоит отметить, что "Вильярреал" тут же отправил испанца в аренду в "Альмерию", информирует официальный сайт "субмарин".

Незадолго до трансфера защитника "Барселону" покинул еще один игрок обороны, Нельсон Семеду. Он перебрался в английский "Вулверхэмптон".