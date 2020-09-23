Экс-игрок «Сочи» рассказал о расистских оскорблениях

"Во время моего дебюта в "Лилле", когда я был еще очень молод, от одного из игроков "Mарселя" слышал расистские фразы… "Грязный араб", он повторял это два или три раза. Моя тогдашняя беспечность помогла спасти его карьеру!" — написал игрок в Instagram.