Экс-игрок «Сочи» рассказал о расистских оскорблениях

Бывший защитник "Сочи" и сборной Франции Адиль Рами заявил, что подвергся расистским оскорблениям от футболиста "Mарселя" во время матча десятилетней давности.
"Во время моего дебюта в "Лилле", когда я был еще очень молод, от одного из игроков "Mарселя" слышал расистские фразы… "Грязный араб", он повторял это два или три раза. Моя тогдашняя беспечность помогла спасти его карьеру!" — написал игрок в Instagram.
Ранее сообщалось, что нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару и защитнику "Марселя" Альваро Гонсалесу грозят длительные дисквалификации.