«Спартак» заинтересовался футболистом «Нанта»

Московский футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры о переходе полузащитника французского "Нанта" Абулайе Туре. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

Отмечается, что "Нант" намерен заработать на продаже 26-летнего футболиста €10 млн Туре был готов сменить команду по ходу прошлого сезона, в частности, зимой им интересовался английский "Вест Хэм".

Туре является воспитанником "Нанта", в 2015 году он выступал на правах аренды за клуб "Ле-Пуар-сюр-Ви". Всего в составе "Нанта" он провел 134 матча, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Полузащитник вызывался в юношеские и молодежную сборные Франции.