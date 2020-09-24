"Челси" объявил о трансфере вратаря Менди

Лондонский "Челси" объявил о переходе вратаря Эдуарда Менди из "Ренна".
Отмечается, что контракт с сенегальцем рассчитан на пять лет.
"Я очень рад присоединиться к "Челси". Это мечта - быть частью этой потрясающей команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и его тренерским штабом. С нетерпением жду встречи с партнерами и выхода на поле", - приводит слова Менди официальный сайт клуба.
Голкипер выступал за "Ренн" с 2019 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции он принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 19 мячей.
Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил переход Менди.