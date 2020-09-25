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«Севилья» не позволила себя унизить в Суперкубке УЕФА 

News.ru и ещё 69 1 час назад
«Севилья» не позволила себя унизить
Фото: globallookpress.com
«Бавария» завоевала очередной трофей — Суперкубок УЕФА. Однако нельзя сказать, что победа над «Севильей» далась мюнхенскому клубу малой кровью. Несмотря на то, что испанской команде предсказывали жестокую расправу, она чуть было не выстояла натиск немецкой «машины». Что предшествовало игре и какие события разворачивались на поле в Будапеште, рассказывает NEWS.ru.
Без интриги до матча
Стоит признаться, интерес к матчу за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Бавария» и «Севилья», был минимальным. Виной тому, как бы это странно ни звучало, сумасшедшее превосходство одного соперника над другим. Ещё до стартового свистка многим было очевидно, что «Бавария» не оставит ни единого шанса испанской команде. И у сторонников данной позиции (у абсолютного большинства) были все основания допускать подобные мысли.
Не успела «Бавария», которая в прошлом сезоне катком прошлась по всей Европе (тут вы должны вспомнить сумасшедшие результаты мюнхенцев — рекордные 11 побед в Лиге чемпионов, истерзанные «Тоттенхэм» (2:7) и «Барселона» (2:8), 43 забитых мяча в прошедшем еврокубковом розыгрыше), вступить в новый сезон, как снова поразила всех своей сумасшедшей формой. В дебютной встрече в Бундеслиге был разбит «Шальке-04» со счётом 8:0. А руку к этой победе приложили герои прошлого сезона Роберт Левандовски и Серж Гнабри (хотя мало кто поспорит с тем, что героями прошлого сезона были абсолютно все игроки «красных»). Одним словом, «Бавария» не только не растеряла свои кондиции за короткий перерыв, но и вернулась ещё более совершенной. А появление Лероя Зане, который (к слову, в первом для себя матче за «Баварию») был не последним действующим лицом на поле, говорило о качественном усилении команды.
Напротив, понять в каком состоянии пребывает «Севилья» было тяжело. Испанский клуб в отличие от немецкого оппонента не успел провести ещё ни один матч во внутреннем чемпионате. Команда из Андалусии получила отдых из-за затянувшегося выступления в еврокубках в прошлом сезоне, а товарищеские игры — это не те противостояния, по которым можно оценивать состояние игроков.
При всём при этом «Севилья» выходила на игру с грозным соперником не совсем беззубой. На стороне испанской команды тоже были некоторые статистические преимущества. Ни много ни мало команда Хулена Лопетеги не проигрывала уже 23 матча подряд. Последнее поражение команды было зафиксировано аж в феврале от «Сельты». Впрочем, даже это обстоятельство нисколько не убавляло уверенности у сторонников «Баварии». И первый тайм, в принципе, стал подтверждением их суждений.
Доминирование «Баварии»
«Бавария», которая обычно включает активный прессинг с первых минут, не преминула начать матч против «Севильи» привычным для себя образом. Первая же атака на первой же минуте была организована Сержем Гнабри, но мяч попал в руки голкипера. Но стоит сказать, что до десятой минуты это был единственный опасный момент у ворот Буну.
Во многом это стало возможно благодаря слаженным действиям севильских защитников. Впрочем, внимательная и компактная игра линии защиты в скором времени была вознаграждена. Защитник «Баварии» Дэвид Алаба нарушил правила на Иване Ракитиче в своей штрафной, что привело к бесспорному решению — к назначению пенальти в ворота Мануэля Нойера. Немецкий голкипер, как ни старался, не смог смутить Лукаса Окампоса. Аргентинский нападающий уверенно реализовал 11-метровый. Таким образом, в игре, в которой все предсказывали уничтожение испанской команды, именно «Севилья» открыла счёт.
И нужно сказать, что это обстоятельство, на какое-то время застало мюнхенцев врасплох. К счастью, мини-шок длился недолго: к конце 20-й минуты подопечные Флика вернули себе полное превосходство над соперником как во владении мячом, так и в количестве наносимых ударов в сторону ворот. Сначала в касание пробил Томас Мюллер, после него очень опасный удар нанёс Бенжамен Павар, но мяч пролетел мимо верхнего угла ворот, затем у Левандовски случился выход один на один с Буну.
Севильцам только и оставалось отбиваться от натиска немецкой «машины», что у них, к слову, до поры до времени неплохо получалось. Однако взвинченный темп и степень давления «Бавария» говорили о том, что гол — это лишь дело времени. Так и произошло. Леон Горецка после невероятно красиво разыгранной атаки затащил мяч в ворота «Севильи». Создали же все условия для гола Мюллер и Левандовски. Томас внешней стороной стопы отправил мяч в штрафную, а Роберт, сделав оборот вокруг себя в 360 градусов, оформил скидку на Горецка. Немцу только оставалось попасть в ворота, и он не подкачал.
У «Севильи» нашлось, что ответить мюнхенцам. Сразу же после гола Леона последовал ответный удар в ворота Нойера. Мяч реализовал Люк де Йонг, однако вскоре арбитр зафиксировал офсайд. На этом все опасные моменты в первой 45-минутке завершились. Со счётом 1:1 и ощущением полного доминирования «Баварии» команды отправились на перерыв.
Борьба «Севильи»
Второй тайм начался также с отменённого гола, но на этот раз не повезло мюнхенцам. Издевательским образом забитый гол после пижонской перепасовки между Левандовски и Мюллером буквально перед глазами защитников и голкипера противоположной команды не был засчитан. Судьи при помощи VAR заметили у поляка офсайд.
Не прошло и десяти минут с этого момента, как снова был забит гол. Снова мюнхенцами. И снова через некоторое время мяч был отменён. В данном эпизоде события развернулись следующим образом: Горецка нанес мощный удар, который отразил Буну. Однако мюнхенцы сработали на добивании. На этот раз более точным оказался Зане, но все усилия были потрачены. Судья встречи зафиксировал фол со стороны Левандовского, поэтому гол Зане был отменён. Довольно спорное решение.
Впрочем, оно нисколько не повлияло на настрой немецкой команды. «Бавария» и после создавала немало моментов, но довести дело до конца не удавалось. И дело здесь совсем не в плохой реализации, а в севильской команде. С одной стороны, уверенную игру продемонстрировал марокканский голкипер, защищающий ворота «Севильи». Он отразил несколько очень непростых ударов, чем очень выручил свою команду. С другой — стоит отдать должное оборонительным действиям команды Лопетеги. Испанская клуб играл очень организовано, раз за разом прерывая острые моменты мюнхенцев. К концовке встречи «Севилья», которая в целом по ходу игры в атакующем отношении не особо впечатляла, даже стала автором нескольких острых моментов.
Особенно опасным стал выход Юссефа Эн-Несири один на один с Мануэлем Нойером, который имел все предпосылки завершиться голом, если бы не спасение немецкого голкипера. Благодаря суперсэйву Нойера игра во многом была переведена в дополнительное время.
Быстрый гол, забитый вначале первого тайма (на 104 минуте) дополнительного времени Хави Мартинесом (ну а кто ещё может забивать в Суперкубках!) во многом предопределил остаток игрового отрезка. «Севилья», как ни пыталась, не могла ничего оригинального придумать в атаке, да и сил уже, откровенно говоря, на многое не хватало. «Бавария» же, наоборот, после забитого гола снова немного приободрилась. Мюнхенцы создали ещё несколько опасных моментов, но счёт во встрече так и не увеличился. Матч в итоге завершился со счётом 2:1.
Это было упорное противостояние, в котором футболисты «Севильи», несмотря на предсказания многих, не выглядели «мальчиками для битья». У испанской команды даже был шанс стать победителями в этой встрече, но уровень игроков и превосходство нынешней «Баварии» над остальными соперниками слишком велико.
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Комментарии
Футбол , Иван Ракитич , Роберт Левандовски , Бенжамен Павар , Мануэль Нойер , Лукас Окампос , Томас Мюллер , Мартинес Хави , Серж Гнабри , УЕФА
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