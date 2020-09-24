В УЕФА предрекли скорое возвращение болельщиков на трибуны

24 сентября в Будапеште прошло заседание исполкома Cоюза, предваряющее матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», который состоится в столице Венгрии в этот же день. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш-Арена», вмещающем около 67 тысяч человек. Трибуны будут заполнены на 30% от этого числа из-за связанных с COVID-19 ограничений.

Сорокин уточнил, что Лига наций (турнир сборных стран Европы) пока будет играться без зрителей в любом случае. Решение по клубным состязаниям во многом зависит от того, как пройдёт игра в Будапеште, передаёт ТАСС.

Очень многое будет зависеть от того, как пройдет сегодняшний матч. Он является своего рода водоразделом. Если всё в порядке, то теоретически можно начать обсуждение возврата к матчам со зрителями. Обсуждение возможно в ноябре. На октябрь пока все остается как есть, — отметил член исполкома УЕФА.