Определились все участники плей-офф Лиги Европы

По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились все команды-участники раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
В матчах, который пройдут 1 октября, и победители которых выйдут в групповой этап Лиги Европы встретятся:
«Янг Бойз» — «Тирана» «Динамо» (Загреб) — «Флора»; ЧФР — «КуПС»; «Арарат» — «Црвена Звезда»; «Динамо» (Брест) — «Лудогорец»; «Сараево» — «Селтик»; «Легия» — «Карабах»; «Дандолк» — «Клаксвик»; «Хапоэль» — «Виктория»; «Русенборг» — ПСВ; АЕК — «Вольфсбург»; «Базель» — ЦСКА (София); «Спортинг» — ЛАСК; «Шарлеруа» — «Лех»; «Риу Аве» — «Милан»; «Копенгаген» — «Риека»; «Мальмё» — «Гранада»; «Тоттенхэм Хотспур» — «Маккаби»; «Слован» — АПОЕЛ; «Стандард» — «Фехервар»; «Рейнджерс» — «Галатасарай».
Если в основное время не будут выявлен победитель, комады сыграют два экстра-тайма, и при неоходимости победитель будет определён в серии послематчевых пенальти.
Ранее сообщалось, что «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз в истории.