Определились все участники плей-офф Лиги Европы

По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились все команды-участники раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

В матчах, который пройдут 1 октября, и победители которых выйдут в групповой этап Лиги Европы встретятся:

Если в основное время не будут выявлен победитель, комады сыграют два экстра-тайма, и при неоходимости победитель будет определён в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз в истории.