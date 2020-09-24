«Да, я подтверждаю»: Кержаков нашел работу

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«Да, я подтверждаю, что подписал контракт с футбольным клубом «Томь», — сказал 37-летний специалист в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

В ближайшее время «Томь» должна объявить о назначении Кержакова официально. Ожидается, что он будет руководить командой как минимум до конца текущего сезона.

С марта 2018 года Кержаков являлся старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 г. р.).

В стартовых 11 турах первенства ФНЛ «Томь» набрала 3 очка, расположившись в таблице на предпоследнем, 21-м месте. 7 сентября клуб объявил об уходе главного тренера Василия Баскакова

ОБНОВЛЕНО. «Томь» на своем официальном сайте подтвердила, что Кержаков 24 сентября прилетел в Томск и заключил контракт с клубом до конца сезона.