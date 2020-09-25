Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва 

"Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей. В момент публикации этого поста курс приближается к 91 рублю за один евро", — написал журналист Нобель Арустамян в Telegram.