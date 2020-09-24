Кержаков выиграл суд у бывшей жены

Футболист Александр Кержаков
в ходе судебной тяжбы с бывшей женой по алиментам на дочь добился снятия запрета на выезд из страны и рассрочки выплаты долга. Об этом пишет
«СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Кержаков попросил суд пересмотреть соглашение по алиментам на первую дочь из-за резкого падения доходов в связи с завершением профессиональной карьеры. При этом, по данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, долг Кержакова по алиментам на дочь в ноябре 2019 года составлял 12,9 млн рублей.
Адвокат бывшей жены футболиста Марии Кержаковой отметила, что добровольно спортсмен «по-прежнему ничего не платит».
«Деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе. В последний год — это примерно 70-80 тысяч рублей в месяц, 1/6 от доходов. За время процесса часть суммы таким образом была погашена. Также сейчас состоялось решение о рассрочке — установили платеж 250 тысяч в месяц, плюс текущая сумма», - пояснила «СтарХиту» Светлана Поняева.
При этом, по данным издания, суд снял с футболиста запрет на выезд за рубеж, несмотря на то, что его долг по алиментам все еще составляет около девяти миллионов рублей.