Кержаков выиграл суд у бывшей жены

Футболист Александр Кержаков в ходе судебной тяжбы с бывшей женой по алиментам на дочь добился снятия запрета на выезд из страны и рассрочки выплаты долга. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Кержаков попросил суд пересмотреть соглашение по алиментам на первую дочь из-за резкого падения доходов в связи с завершением профессиональной карьеры. При этом, по данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, долг Кержакова по алиментам на дочь в ноябре 2019 года составлял 12,9 млн рублей.

Адвокат бывшей жены футболиста Марии Кержаковой отметила, что добровольно спортсмен «по-прежнему ничего не платит».

«Деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе. В последний год — это примерно 70-80 тысяч рублей в месяц, 1/6 от доходов. За время процесса часть суммы таким образом была погашена. Также сейчас состоялось решение о рассрочке — установили платеж 250 тысяч в месяц, плюс текущая сумма», - пояснила «СтарХиту» Светлана Поняева.