«Зенит» и «Краснодар» захотели чемпиона мира

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер может перебраться в Россию.

"Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить "Зенит" — Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. "Зенит" находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры", — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что есть сложности в переговорах, однако в ближайшее время наступит ясность по вопросу трансфера игрока.

Арустамян добавил, что к футболисту также проявляет интерес "Краснодар".

Чемпион мира в составе сборной Германии провел за "ПСЖ" 143 матча, в которых забил 21 гол и сделал 32 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет избавиться от Дракслера.