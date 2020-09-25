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«Ты не заслужил быть вышвырнутым из «Барселоны». Месси попрощался с Суаресом

Sport24иещё 7
1 час назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси трогательно попрощался с Луисом Суаресом, в очередной раз упрекнув руководство каталонского клуба.
«Меня больше ничего не удивляет»
Фото: ReutersReuters
Уругвайский форвард продолжит карьеру в «Атлетико».
«Я знал о твоем уходе, но сегодня зашел в раздевалку и все осознал. Будет очень тяжело не делиться с тобой повседневными вещами — как на поле, так и за его пределами. Мне будет тебя не хватать. У нас было много лет, друзей, обедов и ужинов. Я не забуду ни единого дня, который мы провели вместе.
Будет странно видеть тебя в другой футболке и еще более странно играть против тебя. Ты заслужил к себе отношения как к одному из самых значимых игроков в истории клуба, достигшему серьезных успехов на командном и индивидуальном уровне. А не быть вышвырнутым, как поступили они. Но дело в том, что меня больше ничего не удивляет.
Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Очень сильно тебя люблю. До скорой встречи, друг», — написал Месси в инстаграме.
Напомним, Месси сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб во время текущего трансферного окна, однако президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу ответил отказом.
Футбол,Луис Суарес,Лионель Месси,
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