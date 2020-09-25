«Я знал о твоем уходе, но сегодня зашел в раздевалку и все осознал. Будет очень тяжело не делиться с тобой повседневными вещами — как на поле, так и за его пределами. Мне будет тебя не хватать. У нас было много лет, друзей, обедов и ужинов. Я не забуду ни единого дня, который мы провели вместе.
Будет странно видеть тебя в другой футболке и еще более странно играть против тебя. Ты заслужил к себе отношения как к одному из самых значимых игроков в истории клуба, достигшему серьезных успехов на командном и индивидуальном уровне. А не быть вышвырнутым, как поступили они. Но дело в том, что меня больше ничего не удивляет.
Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Очень сильно тебя люблю. До скорой встречи, друг», — написал Месси в инстаграме.