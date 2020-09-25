Месси раскритиковал руководство «Барселоны»

По мнению футболиста, его партнер не заслуживал быть «вышвырнутым» из клуба, однако его уже ничего не удивляет. Месси также отметил, что ему сложно принять уход Суареса, но еще сложнее будет сыграть против него.

24 сентября Суарес на правах свободного агента перешел в мадридский «Атлетико». Незадолго до этого «Барселона» договорилась о расторжении контракт с игроком. Сообщалось, что видеть уругвайца в команде не захотел новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман