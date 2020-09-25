Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Новый трофей "Баварии" назвали заслуженным

Газета.Ru
2 часа назад
Победу мюнхенской "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА с "Севильей" назвали заслуженной, сообщает ТАСС.
Новый трофей "Баварии" назвали заслуженным
Фото: ТАССТАСС
Такое мнение выразил отец полузащитника сборной России Романа Нойштедтера Петр Нойштедтер. Команды не смогли определить победителя в основное время - 1:1. а в дополнительное время Хави Мартинес принес победу мюнхенской команде.
"Все-таки "Бавария" - это машина, которая работает, всегда на ходу, полное удовлетворение от того, как команда играет. Каждый выкладывается на сто процентов, очередной заслуженный трофей", - заявил специалист.
Ранее сообщалось, что назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА.
Футбол,Мартинес Хави,Роман Нойштедтер,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители