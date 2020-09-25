Новый трофей "Баварии" назвали заслуженным

Такое мнение выразил отец полузащитника сборной РоссииРомана Нойштедтера Петр Нойштедтер. Команды не смогли определить победителя в основное время - 1:1. а в дополнительное время Хави Мартинес принес победу мюнхенской команде.
"Все-таки "Бавария" - это машина, которая работает, всегда на ходу, полное удовлетворение от того, как команда играет. Каждый выкладывается на сто процентов, очередной заслуженный трофей", - заявил специалист.
Ранее сообщалось, что назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА.