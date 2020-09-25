Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на короткую скамейку. Об этом сообщает Goal.
По его словам, из-за этого ему приходится прибегать к услугам игроков академии.
"В нынешней ситуации мы нуждаемся в наших воспитанниках. В данный момент в нашем составе всего 13 человек. Учитывая наши проблемы, они останутся, и мы будем их использовать.
Мы поздравляем академию. Для тех людей, которые работают там, это большой успех", — сказал каталонский специалист.
Ранее сообщалось, что тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула объяснил поражение клуба от "Маккаби" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.